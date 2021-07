OnePlus bevestigt 4500 mAh accu met razendsnel laden voor Nord 2

Opnieuw is er nieuws over de OnePlus Nord 2. De smartphonefabrikant zal haar mid-end smartphone gaan voorzien van de mogelijkheid om de accu razendsnel op te laden. Ook komen we meer te weten over de accucapaciteit. Inmiddels weten we bijna alles over het nieuwe toestel.

Accu van Nord 2

De OnePlus Nord 2 aankondiging is aanstaande. Morgen gaat het gebeuren en nu geeft de fabrikant nog even wat meer informatie over de batterij van het toestel. Duidelijk is dat het toestel een grotere accucapaciteit en hogere laadsnelheid krijgt dan het voorgaande model. Bij de huidige OnePlus Nord is er een capaciteit van 4115 mAh, en deze kan opgeladen worden met 30 watt.

OnePlus laat weten dat de batterij van de OnePlus Nord 2 een capaciteit krijgt van 4500 mAh. Deze kan ook nog eens een stuk sneller worden opgeladen. De Nord 2 krijgt ondersteuning voor Warp Charge 65, waardoor je de smartphone met 65 watt kunt opladen. Volgens de fabrikant bereik je 60 procent accupercentage in een kwartier tijd. Het volledig opladen zou slechts 39 minuten in beslag nemen.

Inmiddels weten we ook dat het toestel een 6,43 inch AMOLED-scherm krijgt, samen met een MediaTek Dimensity 1200 AI chipset en een 50MP camera. Gisteren schreven we over de nieuwe kleuren van het nieuwe toestel.