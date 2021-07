OnePlus Nord 2 lekt in de kleuren Gray Sierra, Blue Haze en Red

Drie kleuren lijken we kunnen te verwachten van de nieuwe OnePlus Nord 2. De smartphonefabrikant zal deze maand de nieuwe smartphone aankondigen. Nu zien we duidelijke foto’s van de kleuren waarin het toestel beschikbaar zal komen.

Kleuren van OnePlus Nord 2

Bijna dagelijks is er nieuws over de OnePlus Nord 2. De nieuwe smartphone van de Chinese fabrikant komt nu opnieuw in het nieuws. Met dank aan leaker Ishan Agarwal krijgen we beelden te zien van de nieuwe smartphone die op 22 juli aangekondigd zal worden. Hieronder zien we de smartphones in de twee kleuren Gray Sierra en Blue Haze.

Er lijkt echter nog een kleur aan te komen. De foto wordt gedeeld door Evleaks. We zien een OnePlus Nord 2 in het rood. Het is niet bekend of het hier gaat om een speciale editie die alleen in bepaalde landen verschijnt. Verder gaan er ook berichten over een Green Woods-kleur met vegan leather; daar hebben we nog geen beelden van gezien.

Op 22 juli zullen we alle details te horen krijgen.

