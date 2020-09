OnePlus installeert ‘stiekem’ OnePlus Buds app op toestellen; gebruikers boos

Een groot aantal gebruikers werd in de Google Play Store verrast met een update voor de OnePlus Buds app, maar wacht even. Had je die app dan al? OnePlus lijkt de Buds app stilletjes te installeren op toestellen.

OnePlus Buds app

Op mysterieuze wijze heeft OnePlus op een groot aantal toestellen de OnePlus Buds app geïnstalleerd. Dit blijkt uit berichten van verschillende gebruikers, maar ook op de OnePlus 8 Pro hier kreeg onverwacht een melding van een update voor de OnePlus Buds app. Deze applicatie hadden we zelf niet geïnstalleerd.

Een check levert interessante details op. Gebruikers die niet de OnePlus Buds hebben, hebben blijkbaar ook de update ontvangen. Niet alleen op nieuwere modellen is de app te vinden, maar ook op toestellen die eerder zijn uitgebracht, zoals de OnePlus 6.

De OnePlus Buds app is gemaakt voor het downloaden van firmware-updates voor de Buds. Ook kun je de instellingen beheren en mocht je de oordopjes kwijt zijn, dan kun je ze met de app weer vinden. De recensies in de Play Store zijn met deze stap van de fabrikant een stuk negatiever geworden. Volgens gebruikers zou de installatie niet geforceerd moeten worden als ze de hardware niet willen kopen. De app is niet te verwijderen.

Google kwam enige tijd geleden met een vergelijkbare zaak. Voor de Pixel Buds werd op de Pixel-toestellen ook de Pixel Buds app uitgebracht.

