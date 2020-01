OnePlus laat de werking zien van het 120Hz-beeldscherm

OnePlus presenteerde onlangs haar nieuwe innovatie; het beeldscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Maar wat kunnen we er nou precies van verwachten? Dat laat Pete Lau van OnePlus zien.

Werking 120Hz beeldscherm

OnePlus wist enige tijd geleden de show te stelen met het realiseren van een smartphone met een 90Hz beeldscherm. Dit type display zagen we terug op de OnePlus 7 en 7 Pro, en nu ook in de 7T en 7T Pro. De twee toestellen zullen later dit jaar opgevolgd worden door de OnePlus 8-serie, waarbij naar alle waarschijnlijkheid een innovatie terug te vinden zal zijn. Het gaat om het 120Hz beeldscherm.

The OnePlus 120Hz Fluid Display: The smoothest, most effortless scrolling experience ever on a smartphone. pic.twitter.com/I4FWP64NfO — Pete Lau (@PeteLau) January 15, 2020

Momenteel beschikken de meeste toestellen over een 60Hz beeldscherm. Het 90Hz beeldscherm was al een grote stap vooruit, waarbij het beeld enorm vloeiend loopt, wat niet alleen prettig is bij gamen maar ook bij het scrollen door bijvoorbeeld je tijdlijn. Pete Lau, CEO van OnePlus laat zien hoe het 120Hz er een beetje uit moet gaan zien. Het nieuwe Fluid Display van de Chinese fabrikant loopt nog vloeiender.

Tevens laat Pete Lau de MEMC chip zien. Deze chip zorgt ervoor dat video’s getoond kunnen worden op een 120Hz beeldscherm. De afkorting staat voor Motion Estimation Motion Compensation. Wat deze technologie doet is extra frames toevoegen aan een video, zodat deze goed meeloopt op het 120Hz beeldscherm. De werking daarvan laat Lau in onderstaande video zien.

If you’ve seen high-quality TVs, you’re no stranger to MEMC. We’ve created a custom MEMC chip that can push ordinary 30fps video up to 120, so any video gets the full advantage of our 120Hz Fluid Display. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn — Pete Lau (@PeteLau) January 16, 2020

OnePlus 7T Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 700,00 euro