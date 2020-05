OnePlus kampt met leveringsproblemen OnePlus 8 Pro

OnePlus heeft bekend gemaakt dat het kampt met leveringsproblemen van het nieuwste high-end toestel, de OnePlus 8 Pro. Voor de ontwikkeling van het toestel is de fabrikant afhankelijk van verschillende componenten die allemaal op zich laten wachten.

Leveringsproblemen OnePlus 8 Pro

De OnePlus 8 Pro is de nieuwste high-end smartphone van de Chinese fabrikant. De telefoon werd samen met de OnePlus 8 aangekondigd. In verschillende regio’s kampt OnePlus met problemen met de levering van het nieuwe toestel. Volgens de fabrikant is er een tekort van verschillende onderdelen. Dit heeft als gevolg dat de levering van de OnePlus vertraagd is. Het toestel zal in de komende tijd daardoor minder goed verkrijgbaar zijn.

OnePlus maakt voor de OnePlus 8 Pro gebruik van onderdelen van verschillende fabrikanten. Het is echter uit het bericht van OnePlus niet duidelijk, welke onderdelen niet op tijd geleverd worden. Het tekort treft potentiële klanten in Europa en India, maar ook in Amerika worden leverproblemen gemeld. De fabrikant benadrukt dat het er alles aan doet om zoveel mogelijk OnePlus 8 Pro-exemplaren uit de fabriek te laten rollen. Het is niet bekend hoe lang de vertraging aanhoudt.

Voor de Europeanen die het toestel aan willen schaffen komt OnePlus met Thursday Flash Sales. In de komende weken wordt wekelijks om 11:00 uur Nederlandse tijd een actie gehouden. Hierbij kun je de OnePlus 8 Pro in Glacial Green met 12GB/256GB bestellen, waarbij je zeker bent van een exemplaar. Overigens worden hierbij geen kortingen gegeven. Vandaag kun je tijdens die Flash Sale ook de OnePlus 8 Pro in Ultramarine Blue aanschaffen. Deze mooie kleur hebben we ook in onze OnePlus 8 Pro review besproken. Het probleem lijkt niet bij de OnePlus 8 te spelen.

Mocht je overigens zeker willen zijn van je OnePlus 8 Pro, dan kun je hem ook (nu nog uit voorraad) kopen bij Coolblue, T-Mobile, Tele2 en Belsimpel. De Flash Sale vind je terug op de website van OnePlus.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro