‘OnePlus werkt aan meer bloatware-apps voor op smartphone’

Een opvallende verandering lijkt aanstaande bij OnePlus. De fabrikant zou meer bloatware-apps willen voorinstalleren op toestellen van het bedrijf. Eerder viel de hoeveelheid bloatware op een OnePlus-toestel erg mee.

Meer bloatware bij OnePlus?

Het lijkt erop dat OnePlus in de toekomst toestellen vaker voorziet van bloatware. Dit blijkt uit informatie uit verschillende bronnen. In de code van OnePlus zijn aanwijzingen gevonden waarbij verwijzingen zijn te vinden naar bloatware-apps. Als voorbeeld een Must Play-sctie die je verwijst naar games. Ook zouden gebruikers na een software-update op de OnePlus 12 suggesties zien van apps. Het gaat onder andere om LinkedIn en Candy Crush.

Het is opvallend nieuws omdat eerder OnePlus nooit echt van de bloatware was. Dit bleef erg beperkt, in vergelijking met andere merken. Daar lijkt nu dus min of meer verandering in te komen. OnePlus zelf heeft nog niet op het bericht gereageerd.