OnePlus Nord CE 2 Lite en OnePlus 10R zijn aangekondigd

OnePlus heeft twee smartphones aangekondigd. Aan het portfolio worden de OnePlus Nord CE 2 Lite en de OnePlus 10R toegevoegd. Hierbij is de OnePlus 10R de globaal beschikbare versie van de Ace.

OnePlus 10R

We beginnen met de OnePlus 10R. Dit is namelijk de OnePlus Ace, maar dan voor een release in andere landen. Vooralsnog lijkt het er niet op dat deze telefoon naar Europa komt. Er zijn twee versies; de standaard versie met een 5000 mAh batterij en 80W opladen; en een Endurance Edition met een 4500 mAh batterij met 150W laden. In deze versie is het toestel in 17 minuten volledig opgeladen; met 3 minuten laden is het toestel met 30 procent opgeladen.

De telefoon heeft een Dimensity 8100 Max chipset, 6,7 inch 120Hz AMOLED-scherm en 8/12GB werkgeheugen. De camera krijgt een 50 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens zonder autofocus en een 2 megapixel macrolens. Het toestel verschijnt met Android 12, krijgt drie Android OS-updates en vier jaar beveiligingsupdates.

OnePlus Nord CE 2 Lite

Het tweede model is de OnePlus Nord CE 2 Lite. Deze smartphone krijgt de Snapdragon 695 chipset, welke de Dimensity 900 vervangt uit de reguliere Nord 2. De telefoon biedt een 6,58 inch 120Hz LCD-scherm. Er is een 64 megapixel hoofdcamera en tweemaal een 2MP camera. De 5000 mAh batterij kan met 33W opgeladen worden. De smartphone komt in India op de markt met een vanafprijs van 250 euro.