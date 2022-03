OnePlus Nord CE 2 uitgebracht in ons land

Na de Galaxy S22-serie en de Find X5-modellen heeft ook OnePlus een nieuwe smartphone uitgebracht in Nederland. Het is de OnePlus Nord CE 2 5G.

OnePlus Nord CE 2 in Nederland

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe smartphone, maar niet teveel geld wilt uitgeven; dan heeft OnePlus misschien een interessant toestel voor je. Het is de OnePlus Nord CE 2 5G, welke we eind februari uitgebreid besproken hebben in de OnePlus Nord CE 2 review.

De 359 euro kostende smartphone biedt een 6,43 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. De vingerafdrukscanner zit aan de voorkant, net als de 16 megapixel front-camera. Achterop is er een triple-camera met een 64MP hoofdlens. Er is een Dimensity 900 chipset en een fijne 4500 mAh accu die met 65W razendsnel opgeladen.

OnePlus levert het toestel met Android 11 en de OxygenOS skin. Android 12 laat nog wel even op zich wachten, die staat gepland voor de tweede helft van dit jaar. Voor een periode van drie jaar komen er beveiligingsupdates.

De OnePlus Nord CE 2 5G is te koop bij OnePlus, Coolblue en Mobiel.