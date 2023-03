OnePlus Nord CE 3 Lite lekt uit van alle kanten (foto’s)

Foto’s zijn online verschenen van de nieuwe OnePlus Nord CE 3 Lite. De nieuwe smartphone van de Chinese fabrikant wordt volgende week verwacht. Nu zien we het toestel van alle kanten.

OnePlus Nord CE 3 Lite op foto’s

We hebben in de afgelopen tijd al het één en ander gehoord over de nieuwe OnePlus Nord CE 3 Lite. De smartphone zal op 4 april geïntroduceerd worden, zo werd duidelijk uit eerdere berichten van de fabrikant zelf. Dat betekent echter niet dat we het tot die tijd zonder het zonder nieuws over de telefoon moeten stellen. In tegendeel. Nu zien we foto’s van alle kanten van de smartphone.

OnePlus zal de nieuwe Nord CE 3 Lite uitbrengen in in ieder geval twee kleuren, zo wordt duidelijk. Een opvallende limoengroene kleur wordt hierbij getoond, net als een donkergrijs/zwarte kleur van het toestel, welke een beetje een groene tint lijkt te hebben. Het is niet duidelijk of OnePlus nog meer kleuren gepland heeft staan voor de smartphone.

De OnePlus Nord CE 3 Lite wordt uit de doeken gedaan door leaker SnoopyTech, die de beelden online heeft gezet. Te zien is dat het toestel over platte zijkanten beschikt, waarbij er onderaan ruimte is voor een USB-C poort en ook een 3,5 millimeter hoofdtelefoonaansluiting. Hier bevind zich ook de speaker voor de muziek. In de twee cirkelvormige camera-modules zitten in totaal drie lenzen. Dit zijn voor zover bekend een 108 megapixel hoofdcamera en een diepte- en macro-sensor. Aan de voorzijde krijgt de Nord CE 3 Lite een 16 megapixel front-camera.

Verwacht wordt dat de OnePlus Nord CE 3 Lite op de markt komt met een 6,72 inch LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Verder wordt gesproken over de Snapdragon 695 chipset met 5G-ondersteuning, 128GB geheugen dat uit te breiden is met een geheugenkaart en 8GB werkgeheugen. De accucapaciteit komt volgens de bron uit op 5000 mAh, welke opgeladen kan worden met 67W. OnePlus zou de smartphone voorzien van twee Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates; en dit alles voor een prijs van 329 euro.

Of de berichten kloppen, dat zullen we op 4 april te horen krijgen, dan is de aankondiging van OnePlus.