OnePlus Nord CE 3 Lite: specificaties duiken op van nieuwe mid-end

We schreven vrijdag dat OnePlus met de nieuwe OnePlus Nord CE 3 Lite komt. Specificaties waren er nog niet echt, maar dat verandert nu. Een leaker deelt de specificaties van het nieuwe toestel. Wat krijgt dit nieuwe toestel mee?

OnePlus Nord CE 3 Lite specificaties gelekt

We schreven vanochtend dat OnePlus de nieuwe OnePlus Nord CE 3 Lite aan zal kondigen op 4 april. De smartphone lijkt net als zijn voorganger ook naar ons land te komen. Echt veel informatie was er nog niet. Wel deelde OnePlus zelf al een duidelijke foto van het toestel, waarbij duidelijk te zien is dat we een soort van limoengroene kleur kunnen verwachten van de OnePlus Nord CE 3 Lite. Dankzij leaker Sudhansu Ambhore kunnen we ook de specificaties van de smartphone met je delen.

De OnePlus Nord CE 3 Lite zal geleverd worden met een LCD-scherm dat een resolutie levert van 2400 x 1080 pixels. Volgens eerdere geruchten zou het hierbij gaan om een schermgrootte van 6,7 inch en is er ook een 120Hz verversingssnelheid. Volgens de informatie is er een 16 megapixel front-camera. Achterop zou ruimte zijn voor een 108 megapixel hoofdcamera, aangevuld met tweemaal een 2MP lens, vermoedelijk voor diepte en macro.

OnePlus voorziet het toestel van de Snapdragon 695 chipset van Qualcomm, een chipset die we (toevallig?) ook al terug zagen bij de voorganger, de OnePlus Nord CE 2 Lite. Verder is het toestel er in de configuratie 8GB+128GB, is er een 5000 mAh accu met 67W snelladen en wordt deze ook meegeleverd met het toestel. Op 4 april krijgen we alle details te weten over het nieuwe toestel en zal DroidApp je natuurlijk ook hiervan op de hoogte houden.