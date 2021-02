OnePlus Nord N10 krijgt nieuwe update met februari-patch en 5G-verbeteringen

Voor de OnePlus Nord N10 5G heeft de fabrikant een nieuwe update klaargezet. De fabrikant rolt OxygenOS 10.5.10 en OxygenOS 10.5.11 uit voor het toestel. Hierbij zijn er een reeks verbeteringen.

OnePlus Nord N10 krijgt update

Gebruikers van de OnePlus Nord N10 krijgen vanaf nu een nieuwe update aangereikt voor hun toestel. Kimberly laat weten dat haar toestel de nieuwe software-update heeft gebracht. In Europa is dat versie OxygenOS 10.5.10, voor wereldwijde toestellen is het versie 10.5.11. De changelog is bij beide versies gelijk. Dit betekent dat je beveiligingsupdate februari 2021 krijgt, samen met verbeteringen voor de 5G-kwaliteit. De changelog hebben we hieronder neergezet.

System Adjusted a few feature descriptions Updated Android Security Patch to 2021.02 Updated GMS package to 2020.12

Network Improved 5G quality of connection in some scenarios to provide a better and stable network environment



Als de update beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je smartphone.