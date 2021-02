‘Opvolger van OnePlus Nord N10 heet Nord N1’

Het lijkt erop dat OnePlus werkt aan een opvolger van de eerder uitgebrachte OnePlus Nord N10. De naam Nord zal gehandhaafd blijven, maar het modelnummer gaat op de schop. Dit blijkt uit nieuwe informatie.

OnePlus Nord N1 op komst

OnePlus komt met een nieuwe smartphone in de Nord-serie. De smartphonefabrikant komt naar verluidt met de Nord N1. Dit toestel moet volgens leaker Max J. de huidige OnePlus Nord N10 opvolgen die vorig jaar uitgebracht werd. Dit toestel hebben we uitgebreid aan de tand gevoeld in de OnePlus Nord N10 review en is één van de drie toestellen uit de Nord-serie die je vandaag de dag kunt kopen.

Het is niet bekend of er ook al een opvolger voor de OnePlus Nord N100 in de maak is. We achten zelf de kans in ieder geval groot dat er een tweede OnePlus Nord (zonder toevoeging) op komst is. Helaas zijn er geen details of specificaties nog bekend van de OnePlus Nord N1. Wel zal de smartphone ondersteuning krijgen voor het 5G-netwerk.

Het wordt een vrij druk jaar bij OnePlus. De fabrikant zou van plan zijn om ook de 9-serie aan te kondigen. Naar verluidt moet deze bestaan uit drie modellen; de 9E (of 9 Lite), 9 en 9 Pro. De nieuwe smartphonereeks wordt in maart verwacht. Wat betreft de Nord verwachten we deze rond de tweede helft van het jaar, al kan het zomaar zijn dat OnePlus wat anders van plan is.