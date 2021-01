OnePlus Nord N10 ontvangt nieuwe januari-update

OnePlus heeft deze week voor verschillende toestellen al een nieuwe update verspreid. Nu is ook de OnePlus Nord N10 aan de beurt, met OxygenOS 10.5.9. Deze smartphone krijgt zelfs een nieuwe beveiligingsupdate aangeboden.

OnePlus Nord N10 krijgt OxygenOS 10.5.9

We hebben de OnePlus Nord N10 eerder uitgebreid besproken in de Nord N10 review. De Nord-serie bestaat inmiddels uit drie toestellen en is er naast de Nord en de Nord N100. Kimberly laat nu weten dat er een nieuwe update gedownload kan worden voor de Nord N10. De smartphone wordt bijgewerkt naar OxygenOS 10.5.9 en brengt een paar kleine verbeteringen met zich mee.

De grootste verbetering vinden we terug in de beveiliging. Hierbij wordt beveiligingsupdate januari 2021 meegeleverd. Dat is opvallend, gezien nog maar een maand geleden de december-update werd verspreid via de OxygenOS 10.5.8 update. OnePlus maakte eerder bekend dat het updatebeleid voor dit toestel op een lager pitje staat dan die van andere toestellen zoals de 8-serie en de Nord zelf.

De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet. De update heeft een grootte van 108MB.

System Optimized power consumption Updated Android Security Patch to 2021.01

Network Further improved network stability