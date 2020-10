OnePlus Nord krijgt opnieuw update: OxygenOS 10.5.8

Er is door OnePlus een nieuwe update klaargezet voor de OnePlus Nord. De OxygenOS 10.5.8 update voor de Nord brengt een reeks verbeteringen en één nieuwe functie.

OnePlus Nord krijgt OxygenOS 10.5.8

Er zijn voor de nieuwste smartphone van OnePlus al meerdere updates verschenen in de afgelopen tijd. Nu is het moment daar dat er wederom een nieuwe software-update binnengehaald kan worden. Hierbij zien we één nieuwe feature en een hoop aantal verbeteringen.

OnePlus pakt de gelegenheid ook gelijk aan om de nieuwe beveiligingsupdate van september 2020 mee te leveren. De OxygenOS 10.5.8 changelog hebben we hieronder voor je neergezet;

System Newly added “Hide silent notifications in status bar” feature to filter unimportant notifications, making the app notification management easier( Route: Settings>Apps & Notifications> Notifications> Advanced> Hide silent notifications in the status bar ) Optimized the expanded screenshot user experience for some scenes Fixed known issues and improved system stability Updated Android security patch to 2020.09

Camera Optimized image stabilization performance

Display Improved general display calibration

Network Optimize the network stability



De update wordt vanaf nu uitgerold naar de OnePlus Nord. Hierbij gaat het om een gefaseerde uitrol, waardoor het enige tijd kan duren voordat hij bij iedereen beschikbaar is.