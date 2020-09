OnePlus Nord kampt met ernstige bug: automatisch terug naar fabrieksinstellingen

De OnePlus Nord bij verschillende gebruikers wordt getroffen door een ernstige bug. Door een fout in de software kan het toestel zich zonder aanleiding zelf terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

OnePlus Nord: automatische reset

OnePlus bracht kort geleden haar nieuwe mid-end smartphone uit. Dit toestel kreeg de naam OnePlus Nord mee. In onze OnePlus Nord review waren we al erg te spreken over het nieuwe toestel van de fabrikant. Hoewel de telefoon een groot aantal enthousiaste gebruikers kent, melden verschillende gebruikers toch ook problemen met het toestel.

Het gaat om een bug waarbij er een melding verschijnt om gedwongen een factory reset uit te voeren. Hiermee wordt de telefoon teruggezet naar de fabrieksinstellingen, waarbij je alles kwijt bent. Een gebruiker kreeg na deze melding een paar dagen erna opnieuw deze melding, met als gevolgd dat wederom alle gegevens van het toestel gewist werden. Het is niet bekend of ook Nederlandse gebruikers last hebben van deze ernstige fout.

OnePlus heeft op haar forum inmiddels gereageerd;

We have updated our Developer team with your provided details for further investigation. Hence, requesting you to kindly stay tuned as we’ll keep you posted regarding the further updates.

Vermoedelijk is er iets in de software wat niet helemaal lekker loopt. Dit resulteert dan in deze fout. Hopelijk weet OnePlus deze fout snel te fixen. Mocht je ook dit probleem hebben ondervonden, laat het ons dan zeker weten.