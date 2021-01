OnePlus Nord en Nord N100 krijgen nieuwe update aangereikt

OnePlus heeft voor twee van haar toestellen een nieuwe update klaargezet. Er is een nieuwe software-update beschikbaar voor de OnePlus Nord en de Nord N100. Voor de Nord N100 is er zelfs een heuse virtuele alert slider.

Update voor Nord en Nord N100

Voor twee toestellen uit de OnePlus Nord-serie wordt door OnePlus een nieuwe update uitgerold. De smartphones die de update vanaf nu kunnen verwachten zijn de OnePlus Nord en de OnePlus Nord N100, waarbij de laatste het goedkoopste toestel van de fabrikant is. De overeenkomst is dat het in beide gevallen gaat om beveiligingsupdate december 2020. De changelog met de precieze inhoud van de update is wel verschillend.

Nord: OxygenOS 10.5.10

Voor de OnePlus Nord wordt er een verbetering toegevoegd die je het makkelijker maakt om je OnePlus-account te beheren. Echter is deze verbetering er alleen voor de gebruikers in India. De changelog van OxygenOS 10.5.10 hebben we hieronder voor je op een rij gezet. Arjaan meldt dat hij de update inmiddels heeft mogen ontvangen.

System

Updated Android Security Patch to 2020.12

Updated GMS package to 2020.09

General bug fixes and improved stability

OnePlus Store

An intuitive and convenient way to manage your OnePlus account, get easy-to-access support, discover exciting members-only benefits, and shop for OnePlus products. (Please note that it can be uninstalled) – IN only

Nord N100: OxygenOS 10.5.5

Voor de OnePlus Nord N100 staat een andere update klaar; OxygenOS 10.5.5. Deze update brengt verschillende verbeteringen. Bijvoorbeeld voor het systeem, de camera en de netwerkverbinding. Omdat de fysieke hardware alert slider ontbreekt op de N100, is er nu een virtuele toegevoegd met deze update. Hiermee kun je via de quick settings mute, ringtone of vibratie activeren of juist uitschakelen.

System Optimized system power consumption in some scenarios Added a quick setting switch to adjust mute, ringtone, and vibration Fixed the issue that the phone cannot wake up under certain circumstances (NA only) Fixed a low probability call noise issue Updated Android Security Patch to 2020.12 Updated GMS package to 2020.09 (NA only)

Camera Improved the camera’s shooting experience

Network Improve the stability of communication functions

Bluetooth Optimize Bluetooth device compatibility (NA only)



De updates worden gefaseerd uitgerold naar de toestellen. Als deze beschikbaar staat, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Het kan dus even duren totdat hij bij iedereen beschikbaar is.

