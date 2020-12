Updates voor Nokia 6.1, 7.1, OnePlus Nord N10 en Huawei P8 Lite (2017)

Voor vier toestellen staan nieuwe updates klaar. Het gaat om de OxygenOS 10.5.8 update voor de OnePlus Nord N10 en een nieuwe beveiligingsupdate voor de Nokia 6.1. Zelfs de drie jaar oude Huawei P8 Lite (2017) krijgt een update.

Update voor Nokia 6.1 en 7.1

We beginnen met de Nokia 6.1 en 7.1. Deze smartphones worden vanaf nu voorzien van beveiligingsupdate december 2020. Dit is de meest recente security-patch die door Google is vrijgegeven. Han en Wim maken melding van deze update, die vanaf nu beschikbaar is voor de toestellen. De update heeft een grootte van circa 32,89MB.

OxygenOS 10.5.8 voor Nord N10

Dan is er ook nog een update voor de OnePlus Nord N10. Eén van de twee nieuwste smartphones van de fabrikant wordt bijgewerkt met OxygenOS 10.5.8. Ook dit toestel ontvangt daarmee de beveiligingsupdate van december, samen met een rits aan verbeteringen. Onder andere de camera, stabiliteit van het mobiele netwerk en het energieverbruik zijn aangepakt. De changelog hebben we hieronder neergezet;

Changelog

System Optimized power consumption of the system Updated Android Security Patch to 2020.12 Updated GMS package to 2020.09 Improved system stability

Camera Improved the shooting experience with the camera

Network Improved connection stability of mobile network to improve the experience



Huawei P8 Lite (2017)

Geloof het of niet, maar Huawei heeft voor de Huawei P8 Lite (2017) ook een update klaargezet. De drie jaar oude mid-end smartphone krijgt een nieuwe security-patch aangereikt. De versie van de software is 8.0.0.410 en is 2,72GB groot! Heel veel informatie over de update wordt niet gegeven, wel dat beveiligingsupdate september 2020 meegeleverd wordt.

Updates worden gefaseerd uitgerold. Hierdoor kan het even duren totdat de nieuwe update bij iedereen beschikbaar is.

