OnePlus Nord N200 5G in het nieuws: dit zijn de foto’s en specificaties

Er is nieuws over de nieuwe OnePlus Nord N200. De smartphone, welke voorzien zal zijn van ondersteuning voor 5G, komt nu in het nieuws. Evan Blass deelt foto’s en specificaties.

OnePlus Nord N200: dit is ‘m

OnePlus brengt binnenkort een opvolger uit voor de OnePlus Nord N100. Het was de meest betaalbare smartphone van OnePlus tot dusver, maar een groot succes was het niet echt. Mede omdat de concurrentie in dit segment al gigantisch is. Tijd voor een opvolger, in de vorm van de OnePlus Nord N200.

Dankzij Evan Blass krijgen we nu een beter beeld van het toestel, en zien we ook de specificaties van de telefoon. De smartphonefabrikant zal het toestel voorzien van een 6,49 inch Full-HD+ beeldscherm met 90Hz verversingssnelheid. De OnePlus Nord N200 wordt aangedreven door een Snapdragon 480 chipset, krijgt 4GB werkgeheugen en biedt 64GB opslagruimte. In tegenstelling tot de meeste andere OnePlus-toestellen kan dit wel uitgebreid worden.

Er is een triple-camera aanwezig. Deze biedt een 13MP hoofdlens, 2MP macrolens en een monochroomlens van 2 megapixel. We zien verder een 16 megapixel front-camera en een 5000 mAh accu. Deze batterij kan met 18W weer wat sneller opgeladen worden. De OnePlus Nord N200 moet verder iets smaller worden dan zijn voorganger.

Voor nu lijkt het er niet op dat de OnePlus Nord N200 naar Nederland komt, maar zodra er meer informatie hierover is, houden we je op de hoogte. In eerdere berichten werd gesteld dat het toestel vooralsnog alleen voor Noord-Amerika is bedoeld.