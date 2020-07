OnePlus werkt aan ‘tweede Nord-toestel’ met Snapdragon 690

Er komt als het goed is een nieuwe smartphone van OnePlus aan. De fabrikant werkt aan een nieuw model van de OnePlus Nord, met een Snapdragon 690 processor, zo blijkt uit de nieuwste informatie.

OnePlus Nord met Snapdragon 690

Vanaf 4 augustus is hij leverbaar in Nederland; de OnePlus Nord. In onze OnePlus Nord review waren we al erg enthousiast over het toestel. Het toestel is van alle gemakken voorzien en heeft een prima prijskaartje. Nu lijkt het erop dat OnePlus werkt aan een uitbreiding voor de Nord-familie.

In de code van OxygenOS 10.5 zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuw model. Hierbij wordt de codenaam ‘Billie’ gebruikt en zou dit een verwijzing zijn naar zangeres Billie Eilish. Bij de Nord was de codenaam Avicii. De informatie wijst verder naar de Snapdragon 690 processor. Dit is een van de meest recente chipsets van Qualcomm, en heeft de beschikking over 5G.

Veel meer informatie is helaas niet bekend. Het kan nog wel even duren voordat we hierover meer te horen krijgen. De OnePlus Nord moet immers eerst nog uitgebracht worden. Mogelijk dat het nieuwe model (nog) goedkoper wordt dan de 399 euro kostende Nord, maar dat is nog afwachten. Als er meer informatie bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.