Opgepast: let (even) niet op de maximumsnelheid in je navigatie-app

Verschillende apps zoals Google Maps, TomTom, Waze en Flitsmeister tonen heel handig de maximum toegestane snelheid. Toch wordt even afgeraden hier op te letten de komende dagen. Welke app heeft de zaakjes op orde, en wanneer worden de wijzigingen doorgevoerd?

Er gaat in de komende dagen een hoop veranderen op de Nederlandse wegen. De maximumsnelheid wordt vanaf morgen, vrijdag 13 maart, op de wegen waar je nu nog lekker door kon planken teruggezet naar 100 kilometer per uur. Tenzij anders aangegeven is de maximumsnelheid op iedere Nederlandse snelweg voortaan 100 kilometer per uur. Uitzonderingen kunnen bijvoorbeeld spitsstroken en bepaalde locaties zijn.

Uiterlijk maandag 16 maart om 05:00 uur in de ochtend moet Rijkswaterstaat alle borden op de juiste plek en van de maximum snelheid hebben voorzien. Een flinke klus dus. Ook de vele verschillende navigatie-apps moeten hiermee aan de slag, en volgens de NOS pakt elke app dit op een andere manier aan. In de komende dagen is het verstandig om extra goed op de verkeersborden te letten, want navigatie-apps kunnen nog afwijken.

De veranderingen worden door de partijen op verschillende momenten geactiveerd. We hebben de details, zoals de NOS deze heeft gemeld, voor je op een rijtje gezet.

Google Maps: Google zegt dat het werkt aan een gefaseerde uitrol van de aanpassing van de snelheden. Deze begint vandaag en is maandag klaar. Overigens hebben we zelf al gemerkt dat los van deze wijziging, de maximum snelheid in Google Maps regelmatig niet klopt. Beter is dus om bij Maps sowieso extra goed te letten op de verkeersborden.

Flitsmeister: Bij Flitsmeister worden de wijzigingen in de nacht van donderdag op vrijdag doorgevoerd, komende nacht dus. Het kan dus zijn dat je op een bepaald traject nog even dit weekend wat harder mocht, maar Flitsmeister kiest bewust voor deze manier van omzetten. Ze geven aan dat ze geen zicht hebben over wanneer welk traject wordt aangepast. In beide gevallen wordt er dan dus verkeerd geïnformeerd.

Waze: Een opvallende opmerking vanuit Waze. Zij zullen met de huidige snelheden blijven werken. Omdat de snelheid overdag anders is dan in de avond, ontstaan er verschillen, en daar kan de Waze app niet mee omgaan. Niet op vertrouwen dus!

Here: Zij blijven vrij vaag. Er zijn veranderingen doorgevoerd, maar het ligt aan het systeem en de app wanneer dit zichtbaar is voor gebruikers.

TomTom: TomTom krijgt van Rijkswaterstaat een seintje als alle borden zijn verwisseld. Alle wijzigingen worden dan in één keer doorgevoerd, zo laat TomTom aan de NOS weten.

Overigens wordt dus morgen begonnen met het aanpassen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur. Wanneer deze borden er staan, geldt dat dus direct al voor dat traject, dat gaat dus niet maandag pas in.

