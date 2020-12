Oppo A73 5G aangekondigd: krachtige 5G-smartphone voor 329 euro

We zien dat 5G-smartphones steeds beter betaalbaarder worden en dat je niet duizend euro ervoor hoeft uit te geven. Oppo brengt nu een concurrent uit voor de Galaxy A42 5G van Samsung. De nieuwe Oppo A73 5G komt op de markt voor 329 euro.

Oppo A73 5G aangekondigd

Oppo heeft zojuist een nieuwe smartphone aangekondigd welke zich begeeft in het middensegment. Het gaat om de Oppo A73 welke ondersteuning heeft voor het 5G-netwerk. Met de komst van dit toestel wordt het aanbod van betaalbare 5G-smartphones een stuk groter. In dit segment zagen we bijvoorbeeld eerder al de Samsung Galaxy A42.

De Oppo A73 5G beschikt over een 6,5 inch Full-HD+ LCD-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Volgens Oppo levert dit een vloeiende en responsieve kijkervaring op, op het niveau van een flagship-toestel. Verder is de smartphone uitgerust met een triple-camera met 16MP hoofdlens, 8MP groothoekcamera en 2MP monochrome sensor. De camera beschikt over AI, 15 verschillende filters en moet ook in de nacht goede foto’s maken, zo stelt de fabrikant. Voorop is een 8 megapixel camera geplaatst.

Aan boord van het toestel vinden we een 4040 mAh accu die met 18W opgeladen kan worden. Verder is er maar liefst 8GB aan werkgeheugen beschikbaar en is er 128GB opslagruimte. Volgens Oppo wordt er op een efficiënte manier omgegaan met de batterij, waarmee overdag of tijdens het slapen de batterijduur geoptimaliseerd wordt. Er is een MediaTek Dimensity 720 chipset en over Android 10 ligt de ColorOS 7.2 skin met verschillende handige mogelijkheden.

Je kunt de Oppo A73 5G vanaf 3 december aanschaffen bij Coolblue, Ritel. De prijs komt uit op 329 euro.