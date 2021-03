Oppo A94 aangekondigd met Helio P95 chipset en quad-camera

De toestellen van Oppo die zich in de A-serie bevinden, volgen zich in rap tempo op. Waar we in oktober nog kennis konden maken met de Oppo A93 is het nu tijd voor de Oppo A94.

Oppo A94

Het Chinese Oppo heeft haar nieuwe smartphone in de A-serie aangekondigd. Nadat we in oktober vorig jaar kennis konden maken met de Oppo A93, die zonder veel ruchtbaarheid werd gepresenteerd, en ook niet in Nederland uitgebracht werd, is het nu tijd voor de Oppo A94. Nu het toestel definitief is aangekondigd, komen we meer over het toestel te weten.

De Oppo A94 verschijnt met een 6,43 inch Full-HD+ AMOLED-scherm, net als dat bij zijn voorganger was. Daarbij zien we een MediaTek Helio P95 octa-core chipset terug, samen met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Is deze hoeveelheid geheugen niet voldoende, dan kun je dit uitbreiden met een geheugenkaart. Oppo voorziet de A94 van Android 11 met de ColorOS 11.1 skin. We zien ook een 4310 mAh accu met 30W snelladen en een in-display vingerafdrukscanner.

We zien aan de achterzijde een grote cameramodule met daarin plaats voor vier lenzen. Hierbij zien we ook een 48MP welke bij wordt gestaan door een groothoek, macro en monochroom sensor. Er zijn verschillende extra tools beschikbaar, waarbij je AI Portretvideo kunt gebruiken, net als monochroom-video en dual-view video. AI wordt ook gebruikt voor de beste fotokwaliteit. Verder biedt Oppo bij de A94 een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Leaker Evan Blass heeft eerder bekend gemaakt dat het toestel in Europa uitgebracht zal worden onder de naam Oppo A94, terwijl hij in Azië uitgebracht wordt als Reno 5 F en in India als Oppo F19. Het is niet bekend of het toestel ook naar Nederland komt en wat de prijs in dat geval zal zijn.