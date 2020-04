Oppo Find X2 (Pro) en Honor 20 Pro krijgen april-update met verbeteringen

Er wordt door Oppo een nieuwe update uitgerold voor de Oppo Find X2-serie. Zowel de Find X2 als de Find X2 Pro krijgen de patch van april, samen met een reeks verbeteringen.

April-update voor Find X2 (Pro)

De twee high-end smartphones van Oppo worden vanaf nu voorzien van een update. De Oppo Find X2 en de Oppo Find X2 Pro kunnen de nieuwste security-patch binnenhalen, beveiligingsupdate april 2020. Daarbij kent update CPH2025_11_A.14 nog een reeks verbeteringen en optimalisaties.

In de changelog van de update vinden we terug dat de prestaties en stabiliteit van het toestel is verbeterd. Ditzelfde geldt voor de netwerkverbindingen en oproepen. Een andere verbetering voor de Oppo Find X2 en Find X2 Pro heeft te maken met de camera; de effecten en gebruikerservaring is geoptimaliseerd. Het gaat vermoedelijk om verbeteringen ‘op de achtergrond’. Zo op het eerste gezicht zien we geen verschillen.

De update wordt vanaf nu aangeboden op de Oppo Find X2 en de Find X2 Pro.

Honor 20 Pro

Het goede nieuws is er ook voor de Honor 20 Pro. De smartphone van Honor wordt ook vanaf nu van beveiligingsupdate april voorzien, dit laat Marck aan ons weten. De update voor dit toestel heeft een grootte van 563MB, dus brengt waarschijnlijk nog meer dan alleen een nieuwe security-patch; al laat de changelog daar niets over los.

