De nieuwe OPPO Find X5 en Find X5 Pro: 3 voordelen (adv)

OPPO mag weliswaar minder lang zich op de (Nederlandse) smartphonemarkt begeven dan enkele andere merken; het is absoluut een serieuze speler. Dat zien we ook terug bij de OPPO Find X5-serie, welke onlangs is aangekondigd. Wat zijn de voordelen van de nieuwe modellen die OPPO heeft gepresenteerd?

OPPO Find X5-serie

De OPPO Find X5-serie bestaat uit drie verschillende modellen; de OPPO Find X5 Lite, de Find X5 en de Find X5 Pro. De nieuwe OPPO telefoon werd eind februari aangekondigd, waarbij de standaard X5 en de X5 Pro als echte high-end modellen gezien kunnen worden. Deze zijn namelijk voorzien van alle mogelijkheden die je nodig hebt en die je verwacht op een smartphone van deze prijs. Maar wat zijn nou precies de 3 voordelen van deze nieuwe smartphoneserie? Daar gaan we in dit artikel dieper op in, waarbij we de OPPO Find X5 en de Find X5 Pro nader bespreken.

Design

OPPO spreekt zelf van een ‘futuristisch design’ als we het hebben over het ontwerp van de Find X5 en de Find X5 Pro. De telefoons zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen waarbij de Find X5 Pro een keramische achterkant heeft. Volgens OPPO heeft dit ontwerp meer dan 168 uur nodig om gemaakt te worden. Niet alleen zijn de toestellen mooi afgewerkt, waarbij bij beide modellen het scherm doorloopt aan de zijkant. De telefoons zijn ook voorzien van IP68-certificering waardoor ze stof- en waterbestendig zijn.

De afwerking van de OPPO Find X5 mag er echter ook zijn. We zien hier een vrij luxe afwerking, waarbij de matte achterkant voor 90 procent bestaat uit fijne korrels die ervoor zorgen dat de smartphone erg prettig in de hand ligt. Daarnaast is deze achterkant niet gevoelig voor vingerafdrukken en kun je kiezen uit de kleuren wit en zwart.

Camera

De camera van zowel de Find X5 als de Find X5 Pro is in samenwerking gerealiseerd met Hasselblad. Hasselblad is een bekende naam in de fotografiewereld en dat moet je terugzien in de resultaten van de camera van deze twee smartphones. OPPO heeft de MariSilicon X Imaging NPU chip ontwikkeld, welke moet zorgen voor de beste plaatjes onder verschillende grote uitdagingen waar een smartphonecamera mee te maken kan hebben. Dit moet onder andere resulteren in de beste nachtfoto’s, en ook in de nacht filmen moet geen probleem zijn met de twee modellen. De telefoons zijn voorzien van een triple-camera met 50 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel groothoeklens en een 13 megapixel telelens waarmee je kunt zoomen. Genoeg mogelijkheden dus!

Opladen

OPPO geeft de Find X5 een 4800 mAh batterij, die van de Find X5 Pro heeft een capaciteit van 5000 mAh. Stuk voor stuk flinke batterijen die het lang genoeg uit moeten houden. Echter, het is wel zo fijn dat als de accu leeg is, je hem ook weer snel op kunt laden. Dat is dan ook precies het geval bij OPPO. Waar je bij sommige merken nog zelf je (snelle) oplader moet kopen, hoeft dit bij OPPO niet. De meegeleverde lader van OPPO laadt je nieuwe smartphone met een flinke snelheid op; namelijk met 80 watt. Dit wordt door OPPO ‘SuperVOOC’ laden genoemd. Daarbij bieden beide modellen ondersteuning voor het draadloos laden, dat met een kracht gepaard gaat van 50 watt.

Oppo Find X5 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 998,00 euro