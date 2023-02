Oppo N2 Flip krijgt deze week wereldwijde aankondiging

Oppo heeft een concurrent voor de Samsung Galaxy Z Flip 4 en Motorola Razr klaarstaan. Deze week zal de nieuwe Oppo Find N2 Flip een wereldwijde aankondiging krijgen, nadat het toestel eerder al voor de Chinese markt werd gepresenteerd.

Oppo N2 Flip aankondiging

Oppo heeft al een aantal vouwbare smartphones aangekondigd, maar deze zijn niet verkrijgbaar in Europa. Dat lijkt deze maand te gaan veranderen met de release van een nieuwe foldable smartphone; de Oppo N2 Flip. Het model werd eerder al gepresenteerd voor China, en nu is het de beurt aan de rest van de wereld. Het zal een concurrent zijn voor de andere vouwbare modellen; zoals de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Motorola Razr 2022.

Op 15 februari zal het toestel wereldwijd aangekondigd worden. Wat precies de plannen zijn, zijn we dankzij de Chinese aankondiging al te weten gekomen. Zo krijgt de Oppo N2 Flip de MediaTek Dimensity 9000+ chipset mee, samen met 256GB opslagruimte en 8GB aan werkgeheugen. De accucapaciteit komt uit op 4300 mAh en deze kan met 44W opgeladen worden. Dit is een ruimere capaciteit en snellere oplaadkracht dan bij de Samsung het geval is. Oppo voorziet de telefoon van een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 8MP groothoeklens. Aan de voorkant is een 32 megapixel selfie-camera te vinden.

Alle details, samen met de prijs komen we te weten op 15 februari. Oppo zal het event van de presentatie live uitzenden via YouTube. De video vind je hieronder.