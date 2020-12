Oppo toont nieuwe dubbel-vouwbare smartphone met drie scharnieren

Een vouwbare smartphone; jaren geleden was dat nog verre toekomstmuziek. Sinds vorig jaar hebben we dan de echte vouwbare smartphones en de techniek hierin staat niet stil. Oppo toont nu een bijzondere dubbel-vouwbare smartphone met drie scharnieren.

Bijzonder concept van Oppo

Kort geleden presenteerde Oppo een concept van de Oppo X 2021; een toestel met een oprolbaar scherm. Nu slaat het merk een andere weg in en komt het opnieuw met een concept. We zien nu een nieuw ontwerp met drie scharnieren, waardoor je de telefoon in zeven verschillende maten kunt vouwen. Dit idee is tot stand gekomen vanuit het idee dat mensen meer functionaliteit uit hun telefoon willen halen, zo laten Oppo en Japans ontwerpstudio Nendo weten.

Door de flexibiliteit aan te bieden kan de vorm van de telefoon voor iedere gelegenheid aangepast worden. Bijzonder aan de smartphone, die nog geen naam heeft meegekregen, is dat er ook ondersteuning is voor een stylus. Deze kan in de telefoon zelf gestoken worden.

Het is nog afwachten of de telefoon inderdaad op de markt gaat komen. Het laat in ieder geval zien dat fabrikanten niet stilzitten met het innoveren en kijken naar de verdere mogelijkheden van vouwbare schermen.