Oppo A73 met 5G voor betaalbare prijs nu breed verkrijgbaar

Oppo heeft haar nieuwste A-serie smartphone uitgebracht in Nederland. De fabrikant brengt de betaalbare Oppo A73 met 5G-ondersteuniung breed uit in Nederland. We praten je erover bij.

Oppo A73 in Nederland

Sinds begin december is de Oppo A73 5G op beperkte schaal verkrijgbaar in ons land. Uit de database van DroidApp blijkt dat de gunstig geprijsde smartphone nu breed beschikbaar is in Nederland. Het toestel heeft prima specificaties voor een nette prijs.

Aan boord van de Oppo A73 vind je allereerst 5G-ondersteuning. Hierdoor is deze smartphone gelijk al goed toekomstbestendig. Verder is er een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Dit betekent dat beelden bij bijvoorbeeld games en scrollen nog vloeiender lopen. Er is een MediaTek Dimensity 720 octa-core chipset, 4040 mAh accu met 18W snelladen, NFC, 128GB opslagruimte en een flinke 8GB aan werkgeheugen. Voor het maken van foto’s is er een triple-camera en een 8 megapixel front-camera.

Oppo A73 kopen

Je kunt de smartphone kopen voor 329 euro, al kun je hem nu bij Coolblue voor 314 euro vinden. De Oppo A73 5G is verder verkrijgbaar bij Amazon, Ritel, Mobiel en Belsimpel.