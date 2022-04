Overheid: CoronaMelder stopt (tijdelijk) vanaf 22 april 2022

De CoronaMelder-app was één van de hulpmiddelen tijdens de Coronacrisis. De overheid laat nu weten dat er (tijdelijk) gestopt wordt met het gebruik van de applicatie.

CoronaMelder wordt gestopt

In de afgelopen maanden hebben we met zijn allen geleefd met Corona. De CoronaMelder app werd in die tijd uitgebracht. Het was en is een hulpmiddel bij het bron- en contactonderzoek van de GGD. Wanneer je bij iemand in de buurt bent geweest die positief getest is met Corona, kon de applicatie je hiervan op de hoogte brengen. Wanneer je zelf positief was getest, konden andere gebruikers van de CoronaMelder app die in de buurt zijn geweest, een melding krijgen.

De overheid laat nu weten dat de CoronaMelder app tijdelijk gestopt zal worden. Vanaf vrijdag 22 april zal dit het geval zijn. Dit omdat veel maatregelen zijn afgeschaft en er slechts nog enkele coronamaatregelen en adviezen gelden. De meeste mensen hoeven na een positieve zelftest niet meer naar de GGD; ook hoef je niet meer thuis te blijven als je in de buurt bent geweest van iemand met corona. Het nut van de Coronamelder app is hierdoor sterk verminderd op dit moment.

Om die reden wordt de CoronaMelder-app stopgezet. Dit betekent dat de (anonieme) gegevens niet meer uitgewisseld wordt met andere gebruikers, en ook niet meer met notificatie-apps uit andere landen. Wanneer er in de toekomst een nieuwe variant van het Coronavirus opduikt, waarbij het nodig is om mensen te waarschuwen, kan de app weer geactiveerd worden. De overheid heeft statistieken gedeeld met wat de CoronaMelder app tot nu toe allemaal heeft bereikt.