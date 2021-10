CoronaMelder app laat je nu zelf meteen besmetting doorgeven

Vanaf vandaag is het mogelijk om een besmetting van het Coronavirus, direct toe te voegen aan de CoronaMelder app en zo anderen nog sneller te waarschuwen. Dit werkt samen met de Coronatest website.

Positieve test toevoegen aan Coronamelder app

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een nieuwe functie aangekondigd voor de CoronaMelder app. De applicatie maakt het vanaf nu mogelijk om meteen anderen te waarschuwen via de applicatie, na een eigen positieve uitslag. Deze uitslag krijg je via de website van Coronatest.nl, waarna je via een knop de GGD-sleutel uit de app in kunt voeren op de website. Deze knop vind je terug in de app, zo meldt het Ministerie.

Op deze manier kunnen mensen, die langere tijd bij een besmet persoon in de buurt zijn geweest, eerder gewaarschuwd worden. Zij krijgen dan een melding dat zij in con tact zijn geweest met iemand die positief getest is op het Coronavirus. Op deze manier moet het mogelijk worden om meer besmettingen te vinden. Dat is volgens het Ministerie belangrijk nu de samenleving verder opengaat. 74 procent van degenen die een coronatest hebben ingepland, na een melding van de CoronaMelder app, waren -nog- niet in beeld bij het bron- en contactonderzoek.