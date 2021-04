Overheid gaat SMS-login bij DigiD uitfaseren: dit wordt het alternatief

Het is binnenkort niet langer meer mogelijk om in te loggen bij je DigiD en hiervoor de verificatie via SMS te ontvangen. Deze manier van tweestapsverificatie wordt uitgefaseerd, zo stelt de overheid.

Geen DigiD-inlog via SMS-controle

Wanneer je nu inlogt bij DigiD, bijvoorbeeld voor MijnOverheid of de Berichtenbox, kun je kiezen uit verschillende manieren van inloggen. Zo kun je ervoor kiezen om je aan te melden met een gebruikersnaam en wachtwoord, en vervolgens te kiezen voor een inlogcode via een SMS-bericht. Een andere manier om in te loggen, gebeurt met behulp van de DigiD app. Dit wordt tweestapsverificatie genoemd. De manier van inloggen met behulp van een toegangscode via SSM zal echter op termijn gaan verdwijnen, zo schrijft AvroTros Radar.

Demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken heeft in een kamerbrief hierover meer details gegeven. De uitfasering van de toegangscode via SMS neemt tenminste drie jaar nog in beslag, zodat zoveel mogelijk mensen op een simpele manier over kunnen stappen. Daarnaast kan tegelijkertijd de veiligheid gewaarborgd worden. De reden van het uitfaseren van de toegangscode via SMS heeft te maken met de voortgang van de digitalisering. Dergelijke middelen moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. Via SMS wordt gezien als minder veilig.

De DigiD app zal dus als vervanger dienen. Maar voor degenen die geen smartphone hebben, zal er gezocht worden naar een andere oplossing. Welke dit is of zijn, is nog niet bekend.