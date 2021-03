Politie stopt met de eigen Politie-app voor Android en iOS

De Nederlandse Politie stopt vanaf later deze maand met de eigen Politie app. De applicatie zal later deze maand uit de downloadwinkels gehaald worden.

Einde voor Politie app

De Politie app is misschien niet de eerste de beste applicatie die je te binnen schiet als je denkt aan een Nederlandse app. Toch is in de afgelopen tijd door tienduizenden mensen de applicatie geïnstalleerd. Het gebruik van de applicatie blijkt echter tegen te vallen, zo meldt de Politie. Uit onderzoek onder burgers en ondernemers, waarbij gekeken wordt hoe zij bediend willen worden, komt naar voren dat de Politie app te weinig gebruikt wordt.

Bert Visser, verantwoordelijk voor het digitaal politiecontact, laat het volgende weten;

‘Het bijhouden van de app kost geld en die kosten wegen niet op tegen wat het oplevert. Dat is zonde. Dat geld en die energie steken we liever in de kanalen die de mensen wel opzoeken. We gaan ons meer richten op de verbetering van onze online dienstverlening. De komende jaren investeren we verder in omnichannel’ … ‘Het idee achter omnichannel is dat mensen hun voorkeurkanaal kunnen kiezen en daar op een snelle en laagdrempelige manier worden geholpen. Dat kan via de website zijn, social media, de chat, de telefoon et cetera.’

Per 30 maart zal gestopt worden met de app. Eind deze maand zal de app uit de Google Play Store en Apple App Store gehaald worden. De (mobiele) website van de politie is vanaf dan het alternatief. De functionaliteit in de website komt overeen met die van de Politie app.