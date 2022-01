Popcorn Time stopt ermee: Netflix was bang van deze streamingdienst

Popcorn Time was een populair platform om onbetaald series en films te kijken. De streamingdienst heeft nu bekend gemaakt dat het de stekker eruit trekt, en dat gebeurt per direct. De dienst werd in 2014 uitgebracht en groeide in de afgelopen jaren in het aantal actieve gebruikers.

Popcorn Time stopt

Popcorn Time is niet meer. De makers van de streamingdienst hebben bekend gemaakt dat het na zo’n 8 jaar ophoudt voor de dienst. Popcorn Time was een alternatief voor betaalde streamingdiensten en was gratis te gebruiken. Echter was het verre van legaal en kwam de dienst vaak in opspraak. Eerder liet Netflix-topman Reed Hastings al weten dat “Piraterij en programma’s zoals Popcorn Time één van de grootste concurrenten blijft”. Met Popcorn Time konden gebruikers films en series kijken die soms nog niet eens uitgebracht waren. Hiervoor werden meerdere torrents gebruikt, waarbij direct begonnen kon worden met het kijken van een serie of films. Nadelig was dat wanneer er niet voldoende actieve torrents actief waren, dat het even kon duren voordat er ook daadwerkelijk gekeken kon worden.

De dienst werd in 2014 opgericht en is nu per direct gestopt. De reden wordt niet gedeeld. Het animo voor de dienst nam overigens wel af, en ook groeide ook de kritiek vanuit onder andere Hollywood op de dienst. Er zijn al meerdere rechtszaken gevoerd.

