Prijzen van nieuwe Galaxy A35 en Galaxy A55 verschijnen bij Duitse webwinkel

Een Duitse webwinkel heeft vroegtijdig de twee nieuwe smartphones van Samsung online gezet. Hierdoor komen we de prijzen te weten van de nieuwe Samsung Galaxy A55 en de Galaxy A35. De verwachting is dat volgende week de modellen officieel aangekondigd worden.

Prijzen van Galaxy A35 en A55

We verwachten in de komende tijd nieuwe smartphones van Samsung. Het gaat hierbij om nieuwe midrangers; de Galaxy A33 en de Galaxy A55. Beide modellen zijn al vrij vaak uitgelekt in het geruchtencircuit. Dat is nu niet anders. Dankzij de Duitse webwinkel Otto komen we de prijzen van de nieuwe devices te weten. Het is niet de eerste keer dat we informatie zien langskomen over de prijs. Eerder verscheen al een rapport over de prijs van de Galaxy A55.

Als de prijzen bij de webwinkel kloppen, dan gaat de Galaxy A55 over de toonbank voor een bedrag van 479 euro. Voor dat bedrag krijg je het 128GB met 8GB RAM-geheugen. Voor 529 euro (50 euro meer) krijg je de Galaxy A55 met eveneens 8GB werkgeheugen en een opslagruimte van 256GB. In beide gevallen je het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart.

Ook de Samsung Galaxy A35 komt in twee varianten op de markt. Het gaat om een variant met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, en een variant met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. De eerste versie gaat mee naar huis voor een bedrag van 379 euro, terwijl je de tweede versie koopt voor een bedrag van 449 euro.

Maar wat krijg je voor deze bedragen? De webwinkel meldt ook verschillende specificaties over de smartphones. De Samsung Galaxy A55 wordt voorzien van een 6,6 inch Full-HD+ 120Hz AMOLED-scherm, een Exynos 1480 chipset en een 5000 mAh batterij. Daarbij wordt is er een 50 megapixel hoofdlens, 12 megapixel groothoeklens en 5 megapixel macrolens. De selfielens is een 32 megapixel camera. De Galaxy A35 krijgt een 6,6 inch 120Hz Full-HD-scherm en Exynos 1380 chipset, een 50MP lens, 8MP groothoek en 5MP macrolens. De selfielens is een 13 megapixel camera. Ook hier zien we een 5000 mAh batterij. De toestellen krijgen eSIM ondersteuning,