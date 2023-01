Proximus gaat ook stekker uit Belgisch 3G-netwerk trekken

Na verschillende andere providers in België heeft nu ook Proximus veranderingen aangekondigd in het netwerk. Over een aantal jaar zal het 3G-netwerk niet meer ondersteund worden door de provider.

Proximus stopt met 3G-netwerk

De Belgische provider Proximus heeft bekend gemaakt dat het tegen het eind van 2024 zal stoppen met het ondersteunen van het 3G-netwerk. Eerder werd eenzelfde beslissing al genomen door de Belgische providers Telenet/Base en Orange. Telenet/Base zal in september 2024 stoppen met 3G, Orange vanaf medio 2023, waarbij het de stekker in 2025 er definitief uittrekt.

Tot het einde van 2024 zal het 3G-netwerk gewoon onderhouden en aangehouden worden, maar daarna gaat dat dus verwijderen, zo wordt duidelijk uit het bericht van de provider. De provider maakt deze keuze omdat steeds meer mensen een toestel hebben dat overweg kan met het 4G en/of 5G. De vrijgekomen bandbreedte wil Proximus gebruiken voor het verbeteren van deze twee netwerkbanden. Volgens Proximus maakt 3G vandaag de dag slechts voor 2 procent van het datagebruik uit.

Proximus wil in de komende tijd en de tijd erna zoveel mogelijk 3G-toestellen inzamelen en recyclen. In Nederland hebben ook verschillende providers al informatie losgelaten over het uitschakelen van het 2G of 3G netwerk. Onder andere KPN stopt met 3G.