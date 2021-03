Radiostation KINK nu met ondersteuning voor Android Auto

Radiostation KINK heeft vanaf nu een koppeling met Android Auto. Vanmiddag schreven we al dat Android Auto officieel beschikbaar is in Nederland en België, vanaf vandaag.

KINK voor Android Auto

KINK is een snelgroeiende radiozender, maar moet het tot dusver nog steeds doen zonder FM-frequentie. Om luisteraars niets te hoeven laten missen, is de dienst vanaf nu ook beschikbaar voor Android Auto. Dat komt gelijk ook goed uit, want vanmiddag schreven we al dat Android Auto vanaf vandaag officieel te gebruiken is in Nederland en België.

Dankzij KINK voor Android Auto kun je ook luisteren naar KINK DNA Classics, Distortion en Indie. Het starten van de muziek via KINK kan eenvoudig via spraakbesturing, via de Google Assistent. “Hey Google, luister naar KINK DNA met KINK”.