Realme GT is goedkoopste smartphone met Snapdragon 888 en komt naar Europa

Realme brengt een nieuwe smartphone op de markt, waarmee het bedrijf laat zien hoeveel smartphone je kunt krijgen voor een hele redelijke prijs. We maken kennis met de Realme GT, een smartphone met Snapdragon 888 chipset, welke ook naar Nederland komt.

Realme GT naar Europa

Oppo-dochter Realme brengt haar Realme GT naar Europa. Bijna vier maanden geleden werd de smartphone al uitgebracht in thuisland China en nu is het de beurt aan Europa om kennis te maken met de krachtpatser van Realme. De fabrikant laat met de Realme GT zien dat een uitgebreide smartphone, welke voorzien is van de meest krachtige chipset in een smartphone, geen duizend euro hoeft te kosten.

De Realme GT is namelijk voorzien van een Snapdragon 888 chipset van Qualcomm. Verder is er qua geheugen keuze uit 8GB RAM + 128GB opslag of 12GB RAM met 256GB opslag. Het geheugen van de telefoon is niet uitbreidbaar. Aan boord van de Realme GT is een 6,43 inch Super AMOLED-scherm te vinden met een verversingssnelheid van 120Hz en Full-HD+ resolutie. Er is verder een 4500 mAh accu die met maar liefst 65W razendsnel opgeladen kan worden. Op het gebied van software komen we Android 11 tegen, samen met de Realme UI.

Ook op het gebied van fotografie heeft de fabrikant aan de nodige eigenschappen gedacht. Aan de achterkant bevinden zich drie camera’s; de 64MP hoofdcamera, 8MP groothoeklens en 2MP macrosensor. Er kan verder in 4K gefilmd worden, er zijn stereo-speakers en ook een 3,5 millimeter aansluiting vind je terug op de Realme GT.

Vooralsnog wordt de Realme GT alleen in de configuratie 12GB/256GB verkocht in de strakke gele kleur. Tijdelijk kun je hem bij Belsimpel kopen voor 599 euro, waarna je ook nog eens 100 euro teruggestort krijgt dankzij de cashback-aanbieding.