RugGear RG170: betaalbare robuuste Android Go-‘smartphone’

RugGear heeft een nieuwe robuuste telefoon uitgebracht in Nederland. Hij zit qua design en mogelijkheden tussen de normale telefoon en de smartphone in. De RugGear RG170 is voorzien van Android Go.

RugGear RG170 uitgebracht

Een bijzondere telefoon is uitgebracht door fabrikant RugGear. De RugGear RG170 is net als ieder RugGear toestel uitgerust met een 2,4 inch display met een resolutie van 320 x 240 pixels. Het toestel heeft daarbij ook het bekende toetsenbord zoals we dat bij telefoons ‘van vroeger’ zagen. Eén toets is de SOS-knop die je kunt gebruiken in geval van nood. Er is ook ondersteuning voor PTToC.

De RugGear RG170 is uitgerust met 1GB RAM, 8GB opslagruimte en een MediaTek quad-core processor. Merkwaardig is dat de fabrikant het toestel levert met Android Go Oreo. Android Go is een aangepaste versie van Android, geoptimaliseerd voor toestellen met minder krachtige hardware. Android Oreo is echter al dik twee jaar oud.

Het gaat bij de RG170 vooral om efficiëntie en niet om lekker met je telefoon in de weer te zijn. De smartphone is voorzien van een 2 megapixel camera, 2800 mAh accu, 4G, een geheugenkaartslot voor een kaartje van maximaal 128GB en een IP69 certificering. De prijs ligt rond de 120 euro. Ben je écht op zoek naar een robuuste smartphone zonder veel functies, dan kan hij wellicht een optie zijn, anders links laten liggen, vanwege de sterk verouderde software.

Je kunt de RugGear RG170 aanschaffen bij Bol.com en Belsimpel.

