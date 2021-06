RuneScape uitgebracht voor Android: dit moet je weten

RuneScape is een bekende naam voor velen en vanaf nu kun je de vertrouwde MMORPG-game spelen op je Android-toestel.

RuneScape voor Android

Vanaf nu kun je RuneScape downloaden uit de Google Play Store voor op je smartphone of tablet met Android. Daarnaast is het spel er ook voor Apple iOS. Eerder werd al bekend gemaakt dat de game in juni zou moeten verschijnen. In 2018 werd Old School RuneScape al uitgebracht voor Android.

De nieuwe game van game-ontwikkelaar Jagex maakt het mogelijk om platformonafhankelijk te spelen. Dit betekent dat je gewoon met hetzelfde account verder kunt spelen op je computer of andersom. Alle karakters, gasten, kennis en locaties zijn beschikbaar in de game. Voor nieuwe spelers is er tevens een aanbieding; zij kunnen een gratis proefperiode van 7 dagen activeren.

Hoewel de game vanaf vandaag beschikbaar is, starte de lancering met wat problemen. Zo raakte de server overbelast waardoor niet iedereen zich aan kon melden. Over het spel zelf wordt al drie jaar gesproken; toch ervaren sommige gebruikers hem als slecht mobiel geoptimaliseerd en met crashes.

De game kan vanaf nu gedownload worden op je smartphone of tablet. Het downloaden van het spel is gratis en kan via onderstaande button. Voor enkele aanvullingen zijn er in-app aankopen beschikbaar.