Samsung begint uitrol Android 11 voor Galaxy A12 en A02s

Twee smartphones van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. Android 11 wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy A12 en de Galaxy A02s.

Android 11 voor A12 en A02s

Zo om de zoveel tijd worden steeds meer smartphones bijgewerkt met de update naar Android 11. Samsung heeft in de afgelopen tijd al meerdere toestellen voorzien van een update naar de nieuwste Android-versie. Nu zijn twee andere modellen aan de beurt.

De Samsung Galaxy A12 en Galaxy A02s zijn de twee toestellen die de update vanaf nu krijgen. Als eerst is de update beschikbaar in Rusland, waar de update verschijnt met de security-patch van mei voor de A12 en de april-update voor de A02s.

Android 11 brengt verschillende nieuwe features. Denk aan verbeterde permissies, wijzigingen in de interface, chatbubbels, vernieuwde muziekspeler en meer. Nu is het wachten totdat de update verschijnt in ons land.

