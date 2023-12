Samsung over beveiligingsupdate december 2023: met 16 patches

Nieuws is er over de beveiligingsupdate van december. De update is al beschikbaar voor verschillende toestellen. Nu heeft Samsung een overzicht vrijgegeven over welke patches vanuit Samsung aan de update toegevoegd worden.

Samsung over december-update

Beveiligingsupdate december 2023 werd eerder deze maand vrijgegeven door Google. Fabrikanten gaan hier vervolgens mee aan de slag, waarbij zij ook zelf nog patches toevoegen. Samsung is één van de weinige fabrikanten die hier meer informatie over geeft. Dat doet het bedrijf ook over de update van december. In totaal heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant 16 eigen patches toegevoegd.

Deze patches hebben betrekking op verschillende onderdelen in een Samsung. Niet alle zestien patches zijn bedoeld voor alle toestellen. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen de gebruikte processor en de Android-versie waarvan het toestel is voorzien. In het overzicht met patches, valt op dat er een kwetsbaarheid wordt aangepakt in de Qualcomm processor. Tevens vinden we meerdere verbeteringen voor het Knox-platform en zijn ook zaken in de Contacten-app, in AR Emoji en in de bootloader aangepakt.

De update van Samsung wordt gecombineerd met de patch vanuit Google. In de afgelopen tijd zijn al verschillende toestellen bijgewerkt naar deze nieuwe security-patch. Krijg je de beveiligingsupdate van december ook binnen? Dan horen we het graag van je. Stuur hiervan een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Samsung Galaxy S23 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 694,00 euro