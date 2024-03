Samsung over beveiligingsupdate maart 2024: 9 extra patches

Samsung heeft details gedeeld over de maart-update. Bovenop de patches van Google heeft de fabrikant zelf ook nog verschillende zaken aangepakt. Met de update van maart zijn in totaal negen extra patches doorgevoerd, welke specifieke Samsung-zaken aanpakken.

Maart-patches van Samsung

Deze week gaf Google beveiligingsupdate maart 2024 vrij voor Android. Tientallen kwetsbaarheden worden met deze update aangepakt, zodat je tablet of smartphone weer wat veiliger worden. Voor de Pixel-toestellen wordt de update vanaf nu uitgerold, voor de Galaxy S24-modellen is deze update inmiddels ook klaargezet. In de komende dagen en weken zullen meer toestellen deze update aangeboden krijgen.

Samsung deelt nu alvast wat details over de inhoud van de eigen maart-update. Bovenop de patches van Google heeft Samsung namelijk ook nog eigen patches toegevoegd. Deze pakken zaken aan van Samsung zelf. In totaal gaat het deze maand om een klein aantal optimalisaties, verbeteringen en patches; negen om precies te zijn. We zien wat patches voor de bootloader en ook wordt een bug aangepakt in het MAC-adres.

In de komende tijden zullen verschillende (Samsung-) toestellen de update krijgen. Krijg je de update binnen, stuur ons dan een mailtje met een screenshot!

