Samsung rolt maart-update al uit voor Galaxy S24-serie

Een splinternieuwe update staat klaar voor de Samsung Galaxy S24-serie. De drie modellen krijgen de maart-update. Hiermee is Samsung de eerste die de update uitrolt.

Galaxy S24-serie krijgt patch van maart

De nieuwe beveiligingsupdate van maart is door Google nog niet aangekondigd, maar nu al heeft Samsung het startschot gegeven van de uitrol van de update. Als eerst is de Galaxy S24-serie aan de beurt. Dit betekent dat de Samsung Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra aan de beurt zijn voor het binnenhalen van de update.

Omdat zowel Google als Samsung nog geen verdere details hebben gedeeld over de update. We moeten dus nog even afwachten wat de nieuwe update precies voor verbeteringen en nieuwe mogelijkheden brengt. De update voor de S24 en S24+ heeft een grootte van circa 285MB, waar die voor de Ultra zo’n 441MB groot is, zo laat Theo aan DroidApp weten.

Samsung heeft onlangs nog de update van februari uitgerold voor de drie smartphones. Daarbij werden ook problemen met de schermweergave doorgevoerd. Samsung belooft ook deze keer weer oplossing van bugs en prestatieverbeteringen. We publiceerden onlangs onze uitgebreide Galaxy S24 Ultra review op DroidApp.

Samsung Galaxy S24 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1349,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1077,00 euro