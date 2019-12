Samsung brengt Android 10 update naar Galaxy Note 10 en 10+

Nadat de Galaxy S10-serie de update naar Android 10 deze maand kreeg, is die er nu voor nog twee modellen. In Nederland worden de Galaxy Note 10 en Note 10+ van de update voorzien.

Galaxy Note 10: Android 10

De Nederlandse bezitters van de Samsung Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10+ kunnen vanaf nu een nieuwe update verwachten voor hun smartphone. Henk en Maurice melden aan DroidApp dat hun toestel vandaag de update naar Android 10 aangeboden heeft gekregen. Dit brengt verschillende verbeteringen, waaronder het volledige donkere thema, verbeterde en uitgebreidere notificaties en je hebt meer te zeggen over de permissies van apps.

Bovenop Android 10 levert Samsung ook nog de nieuwe versie mee van haar eigen skin, One UI 2.0. Hier zien we verschillende optimalisaties en verbeteringen in de interface, het vergrendelscherm en diverse andere onderdelen. Tevens levert Samsung ook de nieuwe beveiligingsupdate van december 2019 mee.

De Android 10 update voor de Samsung Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10+ heeft een grootte van ongeveer 1,9GB. Wanneer deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je telefoon.