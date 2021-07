Samsung deelt details over eigen juli-patch: 8 verbeteringen

Google pakt iedere maand met haar beveiligingsupdate verschillende kwetsbaarheden aan in het Android-besturingssysteem. Nu heeft ook Samsung inhoudelijke informatie gegeven.

Samsung over de juli-patch

In de beveiligingsupdate van juli waren minder patches doorgevoerd, dan bij voorgaande edities. Toch maakt dat deze beveiligingsupdate niet minder belangrijk. Samsung heeft de update voor verschillende smartphones al uitgerold, en in de komende tijd zal hij voor meer toestellen nog beschikbaar komen.

Samsung heeft nu details bekend gemaakt over de inhoud van haar eigen update. Deze update is toegevoegd aan de juli-patch van Google en pakt kwetsbaarheden aan die voor Samsung-toestellen bedoeld zijn. In totaal zijn er acht kwetsbaarheden opgelost.

Er is een lek gedicht waarbij onder bepaalde omstandigheden ongeautoriseerde toegang verkregen kon worden tot berichten. Op het gebied van Bluetooth zijn ook enkele fixes uitgebracht. De beveiliging hiervan kon in bepaalde gevallen omzeild worden. Er worden ook nog enkele andere patches uitgerold.

Krijg je de beveiligingsupdate binnen op je toestel, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een mailtje van je, samen met een screenshot!

