Samsung rolt juli-update uit voor Galaxy S20- en Note 10-serie

Samsung heeft in Nederland een update klaargezet voor vijf toestellen. De smartphones uit de Galaxy S20- en de Galaxy Note 10-serie worden bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Het gaat om de juli-update die ook nog enkele andere verbeteringen meebrengt.

Galaxy S20-serie: beveiligingsupdate juli 2021

Deze week zullen we van Google de details te horen krijgen over de inhoud van beveiligingsupdate juli, maar nu al heeft Samsung hem voor verschillende toestellen uitgerold. Vandaag is de fabrikant begonnen met een nieuwe ronde waarvoor de update beschikbaar is. Jan en Theo laten aan DroidApp weten dat hun Galaxy S20 toestel bijgewerkt wordt met de nieuwste beveiligingspatch van juli.

In de changelog staat dat er niet alleen een nieuwe security-patch is. Samsung belooft voor de drie toestellen uit de Galaxy S20-serie namelijk ook dat de prestaties van de camera zijn verbeterd. Welke dit precies zijn, wordt niet nader genoemd. Ook Quick Share wordt weer verbeterd, waarbij het delen van bestanden tussen Galaxy-apparaten met deze functie beter moet gaan.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Op een later moment zal de Galaxy S20 FE volgen.

Galaxy Note 10

Samsung stelt dezelfde update ook beschikbaar voor de Galaxy Note 10-serie, zo melden Bart en Simon. Zowel de Galaxy Note 10 als de Galaxy Note 10 Plus kunnen de update vanaf nu binnen zien komen op hun device. In tegenstelling tot bij de S20 worden verder geen andere verbeteringen of veranderingen doorgevoerd. Het gaat hier dus alleen om de security-patch van juli.

