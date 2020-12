Samsung deelt informatie over eigen december-patch: 9 aanvullende kwetsbaarheden opgelost

Google gaf begin deze week de nieuwe beveiligingsupdate van december officieel vrij. In de tijd ervoor heeft Samsung al een aantal toestellen bijgewerkt met deze nieuwe update. Samsung zelf geeft nu meer informatie over welke patches zij zelf nog hebben toegevoegd.

December-patch van Samsung

Samsung heeft informatie gedeeld over de beveiligingsupdate van december, die in de afgelopen tijd al voor meerdere apparaten is uitgerold. Beveiligingsupdate december 2020 werd begin deze week officieel door Google vrijgegeven. Hierbij werd duidelijk dat de patch zelf 46 zwakke plekken aanpakt. Daar heeft Samsung bovenop nog 9 fixes gedaan.

Er zijn hierbij verschillende oplossingen doorgevoerd. Er is een lek dat gevonden is, waarbij zonder tussenkomst van de gebruiker, de standaard bel-app (dialer) aangepast kon worden. Dit kon gebeuren onder bepaalde omstandigheden op toestellen met Android 8, 9 en 10. Een grote impact moet dit niet gehad hebben, zo meldt Samsung in het overzicht, die de ernst omschrijft als matig. Verder zijn er enkele kleine kwetsbaarheden gevonden in enkele apparaten met een Exynos-chipset, een lek in de UI die onbevoegde processen toegang kon geven tot contactgegevens, en wat kleine optimalisaties. Er zitten geen grote lekken tussen, zo wordt duidelijk.

Samsung zal in de komende tijd nog meer toestellen bijwerken met de nieuwe december-patch. Krijg je de update binnen, laat het ons dan zeker weten door een mailtje te sturen, samen met een screenshot. Gisteren werden ook de Nederlandse data bekend voor de uitrol van Android 11.

Samsung Galaxy A42 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 299,00 euro