Samsung komt dit jaar met 5G in mid-end toestellen en nieuwe Note

Samsung heeft bekend gemaakt dat het de ondersteuning voor 5G uitbrengt naar mid-end smartphones. We zullen dus ondersteuning voor 5G terug gaan zien in de Galaxy A-serie van Samsung.

5G in A-serie

Samsung heeft de Galaxy S-serie al voorzien van 5G, maar er komen ook toestellen in de A-serie met ondersteuning voor het nieuwe 5G-netwerk. Een poos geleden had Samsung al gezegd dat het meer premium-functies naar de A-serie wil brengen. Samsung is overigens niet de enige die toestellen met 5G uitbrengt met ondersteuning voor 5G. Vorige week zagen we bijvoorbeeld de Oppo Find X2 Lite, ook een relatief betaalbaar toestel met deze netwerkstandaard.

Tijdens de toelichting op de kwartaalcijfers heeft Samsung nog meer informatie gegeven. De fabrikant werkt aan een nieuwe reeks Note-smartphones en komt met een nieuwe vouwbare smartphone. De details hierover zijn niet bekend gemaakt. Overigens is het niet heel opvallend nieuws. Ieder jaar verschijnt er een nieuwe Note-serie.

