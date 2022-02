Samsung rolt februari-update uit voor Galaxy S10-serie

De drie toestellen uit de Samsung Galaxy S10-serie krijgen een nieuwe update. In Nederland en België worden ze geüpdatet met een nieuwe security-patch.

S10 met februari-update

Het is tijd voor een nieuwe update voor de Samsung Galaxy S10-serie. De Samsung Galaxy S10, de S10e en de S10+ worden alle drie bijgewerkt naar beveiligingsupdate februari 2022. Dit is de meest recente security-patch die door Google is vrijgegeven.

Frank, Patrick en Frans melden ons dat ze de update hebben mogen ontvangen. De changelog laat zien dat er verder geen veranderingen of nieuwe functies toegevoegd worden. De update heeft een grootte van 152,42MB en wordt vanaf nu uitgerold.

Samsung Galaxy S10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 613,00 euro

Samsung Galaxy S10+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 593,00 euro