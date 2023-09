Samsung Galaxy A05s duikt op in eerste foto’s

Samsung is onderweg met een nieuw betaalbaar toestel. Foto’s van de Samsung Galaxy A05s zijn opgedoken in het geruchtencircuit.

Galaxy A05s op live foto’s

Beelden zijn online verschenen van de nieuwe Samsung Galaxy A05s. De smartphone, die de Galaxy A04s van dit moment zal vervangen, is opgedoken dankzij een bezoek aan een Braziliaanse keuringsinstantie. We zien daarmee de telefoon aan de voor- en aan de achterkant.

De telefoon heeft een glanzende achterkant, met een gestreept ontwerp. Aan de voorzijde zien we het ontwerp van het toestel met een notch in het scherm voor de front-camera.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy A05s geleverd wordt met een Helio G85-chipset. De smartphone biedt toegang tot het 4G-netwerk en komt met een 5000 mAh accu aan boord. Meer informatie over de smartphone is nog niet bekend. Onbekend is wanneer Samsung de nieuwe telefoon officieel aankondigt.