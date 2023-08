Nieuwe Samsung Galaxy A05s krijgt Helio G85-chip

Samsung werkt aan een nieuw budgetmodel in de A-serie. De smartphone krijgt de naam Samsung Galaxy A05s en we komen nu de eerste details te weten.

Galaxy A05s in het nieuws

Een nieuwe benchmark is opgedoken van de nog onaangekondigde Galaxy A05s. De smartphones in deze serie kenmerken zich door een nette prijs-kwaliteitverhouding waarbij je voor weinig geld een degelijke smartphone hebt. Dat zullen we ook terug gaan zien bij de opvolger van de huidige Galaxy A04s; de Samsung Galaxy A05s.

Samsung is achter de schermen bezig met het testen van het toestel, en nu komen daardoor de eerste details naar buiten. Naar verwachting komt de telefoon op de markt met de Helio G85 processor van MediaTek. Dit is een upgrade ten opzichte van de Helio P35 processor uit de Galaxy A04s.

Verder wordt dual-sim ondersteuning verwacht, en draait de Galaxy A05s vanuit de doos vermoedelijk op Android 13. Verder verwachten we 4GB aan werkgeheugen aan boord. De A04s verscheen ook met 3GB RAM, maar vermoedelijk maakt Samsung bij de A05s deze keuze, zodat je een volledige beleving krijgt van Android 13, en dus niet de Go-Edition.

Wanneer de smartphone officieel aangekondigd wordt is niet bekend. De Galaxy A04s werd in augustus vorig jaar gepresenteerd, dus mogelijk duurt het niet lang meer.